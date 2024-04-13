إنقاذ 98 شخصا عالقين داخل 15 عربة تلفريك جنوب تركيا

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أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، نجاح السلطات في إنقاذ 98 شخصا كانوا عالقين جوا داخل 15 عربة تلفريك عقب تحطم إحدى عرباته في مدينة "أنطاليا" الواقعة جنوبي البلاد.



وأضاف وزير الداخلية التركي - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أوردته قناة "إيه نيوز" التركية، اليوم /السبت/ - أن إجمالي 543 فردا شاركوا في عملية الإنقاذ التي نفذت باستخدام 7 طائرات مروحية وطائرة شحن عسكرية و108 مركبات و6 سيارات إسعاف وطائرات مسيرة.



ولقي شخص مصرعه وأصيب عدة أشخاص آخرون إثر اصطدام عربة تلفريك بعمود أمس في منطقة "كونيالتي" بمدينة "أنطاليا" الواقعة جنوبي البلاد. فيما لم يُعرف سبب وقوع الحادث بعد.