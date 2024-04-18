رياح الخماسين.. مركز المناخ ينصح المزارعين: يمكن رى القمح بعد 8 مساء

كتبت أسماء نصار

‎قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح أنه يمكن رى القمح "المتأخر" بعد هدوء الرياح اليوم الخميس بعد 8 مساءً أو الجمعة فى نهاية اليوم مع إضافة 15 ك سلفات بوتاسيوم مع الرى.

أوضح فهيم، أنه يتم وقف رى القمح عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه إلى اللون الأصفر، حيث يعنى هذا الإصفرار توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، لأن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر ويجب على الزراعات المتأخرة الاهتمام بالرية الأخيرة، مع الاعتبار حالة الجو الخاص بمواعيد هبوب الرياح، لذلك لا يجب الرى وقت هبوب الرياح تجنبا للرقاد وضمن علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها، وعدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب لأن التأخير يؤدى إلى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات إلى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.

أضاف فهيم أن رى القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد وهو ما ينتج عنه خسارة فى إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالى من 20 إلى 25 % فى كثير من الحالات.

الجدير بالذكر أن الرقاد فى القمح يعمل على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التى رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض.