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رئيس الوزراء: تطبيق خفض أسعار الخبز سيبدأ من يوم الأحد المقبل

الخميس، 18 أبريل 2024 06:03 م
رئيس الوزراء: تطبيق خفض أسعار الخبز سيبدأ من يوم الأحد المقبل مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تطبيق خفض أسعار الخبز سيبدأ من يوم الأحد المقبل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بالاستمرار فى مراقبة الأسعار، موضحا أنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8 مليار دولار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وستصل انخفاض الأسعار لـ 30%.

من جانبه قال طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، إن سعر الخبز السياحى زنة 80 جراما يصل لـ جنيه ونصف، وزنة 40 جراما يبلغ 75 قرشا، وزنة 25 جراما سيكون 50 قرشا.

وعن أسعار الفينو قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن زنة 35 جراما سيكون بجنيه، ووزن 70 جراما سيكون بجنيه ونصف.

 

 







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