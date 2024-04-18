ديفيد كاميرون يلتقى نتنياهو ويطالبه بالتصرف بذكاء وقوة مع إيران

كتبت نهال أبو السعود

التقى ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، حيث حث زعماء العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي على عدم الانتقام بعد أن شنت إيران مهمة انتقامية دفعت الشرق الأوسط إلى الاقتراب من حرب إقليمية.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت، قال وزير الخارجية البريطاني: من الواضح أن الإسرائيليين يتخذون قرارًا بالتحرك أأمل ان بفعلوا ذلك بطريقة ذكية وقوية أيضا وأضاف كاميرون أن هدفه الرئيسي هو تركيز أعين العالم مرة أخرى على وضع الرهائن وحث حماس على الموافقة على اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار.

و في وقت سابق، قال كاميرون ان بلاده ستدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران، في أعقاب هجومها بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستفكر في فرض المزيد من العقوبات على إيران، قال كاميرون: نعم، بالتأكيد ، لدينا بالفعل 400 عقوبة على إيران.. لقد قمنا بوضع نظام عقوبات جديد بالكامل في نهاية العام الماضي، والذي أثبت فعاليته للغاية، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية.



وأشار إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ كان فشلا شبه كامل، وحث إسرائيل على عدم الرد.

وقال كاميرون: "من نواح عديدة، كانت هذه هزيمة مزدوجة لإيران، وحث إسرائيل على عدم التصعيد، مضيفا: نقول بوضوح شديد إننا لا نؤيد أي ضربة انتقامية، ودعا كاميرون إلى تحويل التركيز بعيدا عن إيران نحو إطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.