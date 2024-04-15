اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2024 01:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية البريطاني: سندرس فرض عقوبات إضافية على إيران

الإثنين، 15 أبريل 2024 01:29 م
وزير الخارجية البريطاني: سندرس فرض عقوبات إضافية على إيران ديفيد كاميرون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا ستدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران، في أعقاب هجومها بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستفكر في فرض المزيد من العقوبات على إيران، قال كاميرون: "نعم، بالتأكيد ، لدينا بالفعل 400 عقوبة على إيران .. لقد قمنا بوضع نظام عقوبات جديد بالكامل في نهاية العام الماضي، والذي أثبت فعاليته للغاية"، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية.


وأشار كاميرون، إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ كان "فشلا شبه كامل"، وحث إسرائيل على عدم الرد.
وقال كاميرون: "من نواح عديدة، كانت هذه هزيمة مزدوجة لإيران"، وحث إسرائيل على عدم التصعيد، مضيفا: "نقول بوضوح شديد إننا لا نؤيد أي ضربة انتقامية"، ودعا اللورد كاميرون إلى تحويل التركيز بعيدا عن إيران نحو إطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.


 







حرب إيران واسرائيل

إيران وإسرائيل الآن

إيران تضرب إسرائيل اليوم

صواريخ إيران النووية

صواريخ إيران على إسرائيل

إيران وإسرائيل على الخريطة

أقوى صاروخ إيراني

إيران الآن مباشر

كم عدد صواريخ إيران

سبب ضرب ايران لاسرائيل

إيران

إسرائيل

إيران وإسرائيل

هجوم إيران

صواريخ إيران

ضرب ايران لاسرائيل

ايران تهاجم اسرائيل

ايران وإسرائيل عاجل

ايران وإسرائيل حرب

ايران وإسرائيل حاليا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

هجوم إيران على إسرائيل

الهجوم الايرانى

الوعد الحق

اليوم السابع بلس

حرب ايران وإسرائيل لايف

ايران وإسرائيل تويتر

حرب ايران وإسرائيل تويتر

طائرات مسيرة إيرانية

مسيرات إيرانية على اسرائيل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة