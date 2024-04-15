وزير الخارجية البريطاني: سندرس فرض عقوبات إضافية على إيران

كتبت رباب فتحى

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بريطانيا ستدرس فرض المزيد من العقوبات على إيران، في أعقاب هجومها بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستفكر في فرض المزيد من العقوبات على إيران، قال كاميرون: "نعم، بالتأكيد ، لدينا بالفعل 400 عقوبة على إيران .. لقد قمنا بوضع نظام عقوبات جديد بالكامل في نهاية العام الماضي، والذي أثبت فعاليته للغاية"، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية.



وأشار كاميرون، إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ كان "فشلا شبه كامل"، وحث إسرائيل على عدم الرد.

وقال كاميرون: "من نواح عديدة، كانت هذه هزيمة مزدوجة لإيران"، وحث إسرائيل على عدم التصعيد، مضيفا: "نقول بوضوح شديد إننا لا نؤيد أي ضربة انتقامية"، ودعا اللورد كاميرون إلى تحويل التركيز بعيدا عن إيران نحو إطلاق سراح الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.



