نتنياهو متجاهلا دعوات ضبط النفس بشأن إيران: سنتخذ قرارنا بأنفسنا

كتبت : نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان بلاده وحدها لها القرار ما اذا كانت سترد على الهجوم الإيراني ضد اسرائيل الذي حدث خلال الأسبوع الماضي وكيفية الرد متجاهلا دعوات ضبط النفس من الحلفاء، وفقا لوكالة اسوشيتد برس الامريكية.

تعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني دون ان تحدد متي او كيف تاركة المنطقة تستعد لمزيد من التصعيد بعد اشهر من الاضطرابات المستمرة المرتبطة بحرب غزة ويحث حلفاء إسرائيل نتنياهو منذ الهجوم على التراجع عن أي رد قد يتصاعد ويزيد التوترات وتكررت هذه الدعوات الأربعاء خلال زيارات وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا.

جاءت الضغوط الدبلوماسية في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الإيراني من أنه حتى أصغر غزو لأراضيه سيؤدي إلى رد فعل ضخم وقاس.

وفي حديثه خلال اجتماع لحكومته، قال نتنياهو إنه التقى يوم الأربعاء بوزيري الخارجية الزائرين وشكرهما على دعم بلديهما، لكنه قال إن إسرائيل ستوجه الدعوة من تلقاء نفسها بشأن كيفية الرد على الرغم من كل أنواع الاقتراحات والنصائح الواردة من حلفاء إسرائيل، الذين ساعد بعضهم بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إسرائيل في صد الطائرات بدون طيار الإيرانية

قال نتنياهو: أريد أن أكون واضحا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا .. إن دولة إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.

قالت الوكالة الامريكية انه على الرغم من الخطاب الصارم، يبدو من غير المرجح أن تهاجم إسرائيل إيران بشكل مباشر دون دعم حليفتها الكبرى، الولايات المتحدة، لكنها قد تلجأ إلى أساليب أكثر سرية مثل استهداف كبار القادة الإيرانيين أو الجماعات المدعومة من إيران في بلدان أخرى، أو إطلاق هجوم عسكري او شن هجوم الكتروني ومن غير الواضح كيف سترد إيران بعد ذلك، بالنظر إلى التوترات المتصاعدة وأي خطأ في التقدير من قبل أي من الجانبين يهدد بإشعال حرب إقليمية.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران وعملت على تنسيق انتقاد عالمي للهجوم مع حث جميع الأطراف على وقف التصعيد وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن بايدن أبلغ نتنياهو بأن واشنطن لن تشارك في أي عمل هجومي ضد إيران.