اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

الخميس، 18 أبريل 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص حسن شحاتة وزير العمل
كتب: محمد الأحمدى

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وزيره التضامن

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