وزارة الزراعة: علاج 9600 رأس ماشية مجانا لـ3509 من صغار المربين بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قافلة بيطرية فى محافظة البحيرة من 13 حتي 18 ابريل إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وجابت العيادة المتنقلة قري ونواحي المحافظه لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار المربيين.

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف فاضل أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لـ590 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ1511 وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لعدد 1695 حالة وتم عمل 27 عمليه جراحية وتم تحصين 1019 بالتحصينات غير سيادية وتم الرش ومكافحة الطفيليات الخارجية لـ4842 وتم تنفيذ الخدمات البيطرية المتنوعة لإجمالى 9684 حالة لدى 3508 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.