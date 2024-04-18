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"تعليم شمال سيناء" تحدد مواعيد امتحانات آخر العام.. تعرف عليها

الخميس، 18 أبريل 2024 04:54 م
"تعليم شمال سيناء" تحدد مواعيد امتحانات آخر العام.. تعرف عليها امتحانات - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني "آخر العام"، للعام الدراسي 2023- 2024.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من يوم الأربعاء 8-5-2024 حتى الاثنين 13-5 -2024.

وامتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الإعدادي عام رسمي وخاص لغات والتكميلي من يوم الأربعاء 8-5-2024 حتى الثلاثاء 21 - 5-2024.

وامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية والتكميلية من يوم الأربعاء 8-5-2024 حتى الثلاثاء 14-5-2024.

امتحانات النقل للصف الأول والثاني الإعدادي خاص بمدرسة الشهيدة بسمة سعيد والتكميلي يوم الأربعاء 8-5-2024 حتي الاثنين 13-5-2024.

امتحانات النقل للصف الأول والثاني الإعدادي خاص لإدارة رفح ابتداء من يوم الأربعاء 8-5-2024 حتى 13-5-2024.

وامتحانات الصف الأول الثانوي العام ابتداء من يوم الأربعاء 8-5-2024 حتى الاربعاء 22 -5 -2024.

وامتحانات الصف الثاني الثانوي  العام من يوم الخميس 9-5-2024 حتي الخميس 23-5 -2024.

وأضاف أن كافة المدارس جاهزة لانعقاد الامتحانات في موعدها، وأن لجان الامتحانات تعقد  بلجان مراقبة مؤمنة  داخل المدارس مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتنبيه علي الطلاب  بالزمن المخصص لكل مادة.







شمال سيناء

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التربية والتعليم

موعد الامتحانات




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