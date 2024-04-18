تطوير ورفع كفاءة فندق عروس النيل بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع تطوير ورفع كفاءة فندق عروس النيل "التابع لمحافظة أسوان" تمهيداً لافتتاحه، وذلك من خلال تنفيذ بانوراما جمالية بأعلى الصوتيات والسمعيات والإضاءة، لتتحول إلى واجهة حضارية مشرفة لاستضافة الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات المحلية والعالمية.

وأثناء تفقده لمشروع التطوير برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن مسئولى الجهات التنفيذية والشركة المنفذة، وجه اللواء أشرف عطية بسرعة تلافى كافة الملاحظات لتكون قاعة نموذجية وراقية، ولاسيما أنها تضم مقاعد حضارية بواقع 300 مقعد، ومسرح وشاشة لتقديم العروض والأفلام التسجيلية والمسرحية والوثائقية، فضلاً عن استقبال الفعاليات المختلفة من العروض الفنية والسينمائية.

وكلف محافظ أسوان، بأن يتم الانتهاء من إنشاء القاعة الملحقة لكبار الزوار والضيوف، مع تطوير المدخل الرئيسى للقاعة، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ أعمال رفع الكفاءة لقاعة البلكون الـVIP المطلة على المسرح، وغرفة التحكم للصوتيات والسمعيات، وغرفة كاميرات المراقبة، والمطبخ والمطعم بشكل آمن، فضلاً عن زيادة الغرف بالفندق المحلق لاستيعاب الطاقة الوافدة على مدار العام.