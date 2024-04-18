ترامب يعود لقاعة المحكمة اليوم لاختيار هيئة المحلفين بقضية الممثلة الإباحية

كتبت : نهال أبو السعود

تستمر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لليوم الثالث حيث عاد المرشح الرئاسي لقاعة المحكمة في نيويورك اليوم في القضية المتعلقة بممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز، فيما يعرف إعلاميا بقضية أموال الصمت، حيث تستمر عملية اختيار هيئة المحلفين في واحدة من اهم القضايا الجنائية في تاريخ أمريكا.

حتى الآن، تم اختيار سبعة أشخاص بعد استجواب مكثف لمجموعة من المحلفين الذين قاموا بغربلة الآراء السياسية المحتملة للمحلفين وحياتهم الشخصية ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد من سيحكم على رئيس أمريكي سابق مرشح حالى لانتخابات الرئاسة الامريكية 2024 عن الحزب الجمهوري

ولا يزال يتعين اختيار خمسة محلفين آخرين وستة مناوبين والمختارون حتى الآن هم عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومدرس للغة الإنجليزية، وممرضة، ومتخصص في المبيعات، ومهندس برمجيات، ومحاميان.

تجري المحاكمة في وسط مدينة مانهاتن وسط تغطية إعلامية عالمية مكثفة، حيث أصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية تتعلق بالحسابات الكاذبة المزعومة للنفقات المدفوعة للمساعدة في التستر على علاقة مزعومة جمعته بممثلة الأفلام الإباحية السابقة خلال حملته الانتخابية لعام 2016

وتشمل هذه المدفوعات لستورمي دانيلز الممثلة الإباحية السابقة وعارضة بلاي بوي السابقة كارين ماكدوجال – وكلاهما يقولان إنهما كانا على علاقة غرامية مع ترامب.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال كجزء من الجهود المزعومة لمنع نشر القصص الفاضحة - التي يقول إنها غير صحيحة - من الظهور خلال محاولته الناجحة في نهاية المطاف للفوز بالبيت الأبيض في عام 2016.

ويواجه ترامب أيضًا محاكمات أخرى تتعلق بأفعاله في 6 يناير خلال اقتحام الكونجرس، ومحاولاته تخريب انتخابات 2020 في جورجيا، وتهم تتعلق باحتفاظه بوثائق سرية في منتجعه في فلوريدا، مارالاجو، بعد تركه منصبه.

ورغم محاكمة ترامب والصعوبات القانونية، سيطر الرئيس السابق على سباق ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، وأطاح بأي منافس جدي. وهو أيضًا يخوض سباقًا متقاربًا مع جو بايدن، وغالبًا ما يتقدم في استطلاعات الرأي وجهاً لوجه ويؤدي أداءً قويًا في الولايات الحاسمة التي يحتاج إليها للفوز برئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية.