تحرير 85 محضرا تموينيا لمحال ومخابز مخالفة فى حملة بالإسماعيلية

‏‎الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

أسفرت الحملات عن ضبط 110 عبوة، و5 كيلو مقرمشات معبأة بأكياس بداخلها حشرات وأتربة عليها علامات فساد بأحد المحال بمدينة الإسماعيلية، وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط أحد المخابز السياحية وبه كمية 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم، محظور تداوله؛ بهدف التربح وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 25 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضر حيازة سلع تموينية، محضر لسلع مجهولة المصدر، و26 محضر لعدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال الرقابة على المخابز أسفرت الحملات عن تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و14 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.