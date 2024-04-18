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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى

الخميس، 18 أبريل 2024 10:50 ص
بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى مجلس الوزارء - ارشيفية
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل ، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

 







اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة



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