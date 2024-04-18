انتهاء عمليات رفع ميكروباص معلق أعلي الدائرى وسط انتشار الخدمات المرورية

تمكنت إدارة المرور من رفع حطام حادث تعلق سيارة ميكروباص من أعلي الطريق الدائرى بدون وقوع أى إصابات وتم تسيير حركة السيارات بالكامل وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.

وكانت غرفة عمليات إدارة المرور تلقت بلاغا بتعلق سيارة ميكروباص، أعلى وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربى أعلى ترسا وعلي الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة نقل بميكروباص أعلى الدائرى، مما أدى الي إصطدامها وكسر جزء من السور وتعلقها وتم إخراج جميع الركاب من باب المركبة وتم استعدالها وتم رفع الحطام الكامل وإعادة تنظيم حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى وتم الانتهاء من الحادث، وسط انتشار الخدمات المرورية بالمكان.