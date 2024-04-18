تعلق ميكروباص أعلى كوبرى ترسا بسبب حادث تصادم دون إصابات.. صور

شهد كوبرى ترسا تصادم سيارة ميكروباص وسيارة أخرى أعلى الطريق الدائرى عند وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربى أعلى ترسا، وذلك دون إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، أعلى وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربى أعلى ترسا، يفيد اصطدام ما بين سيارة ميكروباص باخرى بمكان البلاغ.

وتبين أيضا خروج السيارة الميكروباص من أعلى الدائرى، وتم توجيه الإسعاف وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ اللازم، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من سحب الميكروباص، وتبين أن الحادث نتج عن تصادم ميكروباص وسيارة آخرى بسبب السرعة الزائدة.