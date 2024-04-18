اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أبريل 2024 10:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تعلق ميكروباص أعلى كوبرى ترسا بسبب حادث تصادم دون إصابات.. صور

الخميس، 18 أبريل 2024 10:33 م
تعلق ميكروباص أعلى كوبرى ترسا بسبب حادث تصادم دون إصابات.. صور ارشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد كوبرى ترسا تصادم سيارة ميكروباص وسيارة أخرى أعلى الطريق الدائرى عند وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربى أعلى ترسا، وذلك دون إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا، أعلى وصلة المريوطية باتجاه القوس الغربى أعلى ترسا، يفيد اصطدام ما بين سيارة ميكروباص باخرى بمكان البلاغ.

وتبين أيضا خروج السيارة الميكروباص من أعلى الدائرى، وتم توجيه الإسعاف وإخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ اللازم، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من سحب الميكروباص، وتبين أن الحادث نتج عن تصادم ميكروباص وسيارة آخرى بسبب السرعة الزائدة.

0d0505a7-5f23-4929-8970-6618bd72a966
 
6b9e8f4a-732c-4147-8d5b-57dc30a0c127
 
107ed3ad-f1c8-4c33-bf1f-c71171449899
 
879b8005-7060-4e88-b239-fc9b72e94a96
 
d364d938-7bbe-412f-a69c-af44b6afcb47
 
e640ab4d-c827-49c5-ae8c-4221c2749c4e






تصادم

تعلق كوبرى

الطريق الدائرى

تعلق ميكروباص

ميكروباص معلق




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة