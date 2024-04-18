اليوم.. جنح مدينة نصر تنظر محاكمة حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز

كتب كريم صبحى

تنظر اليوم الخميس محكمة جنح مدينة نصر، أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، فى اتهامه بالتعدى على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبيى، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما.

تعود أحداث الواقعة بورود تحريات الشرطة أثناء إقامة مباراة لكرة القدم جمعت فريقى بيراميذر والأهلى في بطولة الدورى الممتاز اعتدى حسين الشحات على اللاعب محمد الشيبى.

وفى بلاغ "الشيبي"، اتهم حسين الشحات لاعب الأهلى، بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي، وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.