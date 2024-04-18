اليوم السابع
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الخميس، 18 أبريل 2024 06:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليمن يستعد لمنخفض جوى تسبب فى سقوط قتلى وجرحى بعدة دول

الخميس، 18 أبريل 2024 05:00 ص
اليمن يستعد لمنخفض جوى تسبب فى سقوط قتلى وجرحى بعدة دول اليمن - أرشيفية
أ ش أ

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استعدت الحكومة اليمنية والسلطات المحلية إلى التصدي لتبعات منخفض جوي من المتوقع أن يصل الساعات القادمة إلى عدة محافظات شرقي اليمن.

وأجرى رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك - بحسب قناة الفضائية اليمنية - اتصالات مكثفة مع عدد من المحافظين للإطلاع على الاستعدادات التي تقوم بها المحافظات لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي.

وأكد ابن مبارك، أهمية تكثيف الجهود للتصدي لتداعيات المنخفض الجوي وتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتحذيرهم بالابتعاد عن مجاري السيول.

وضرب المنخفض الجوي الأيام الماضية عدة دولة في الخليج وتسبب في مصرع عدة أشخاص وإصابة العشرات فضلا عن خسائر مادية ضخمة.







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