المشدد 6 سنوات لعامل وسنة لآخر لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة االمتهم".م.ج.ع"عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، فيما عاقبت المتهم "ى.ا.غ" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والهيروين، وتعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم طهطا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالإتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين والهيروين وتعاطى المواد المخدرة وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

بعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة بغرض الإتجار فى المخدرات، فيما اعترف المتهم الثاني بتعاطى المواد المخدرة وتمت مصادرة المضبوطات، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.