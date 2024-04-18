اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى الشابو والحشيش بسوهاج

الخميس، 18 أبريل 2024 10:52 ص
السجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى الشابو والحشيش بسوهاج سجن - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا..ج" 29 سنة عامل، و"م.ف" 29 سنة عاطل، و"ا.ع"21 سنة عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة مركز أخميم.

 

تعود أحداث القضية الى عام 2024  بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز، وترويجه على عملائهم من راغبى الشراء وأصحاب الكيف.

 

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين وقطع الحشيش كانت معدة للبيع.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة والاتجار في المخدرات، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 







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