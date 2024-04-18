اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

الخميس، 18 أبريل 2024 05:51 م
المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ف." عامل  و"ح.ك" عامل و"م.ع" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "ر.ش"  بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أنه أثناء سيره فى الطريق العام ليلا فوجىء بالمتهمين يقومون بتهديده وإشهار سلاح أبيض فى وجهه، واستولوا منه على متعلقاته بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







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