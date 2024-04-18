السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "م.ن.ث مزارع" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة بقصد الدفاع عن النفس وتمت مصادرة السلاح الناري وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.