إعلام القاهرة تغلق باب التقدم لمنح الدراسة بجامعة تيرامو باليونان السبت المقبل

تغلق كلية الإعلام بجامعة القاهرة، يوم السبت المقبل، باب التقدم لعدد من المنح الدراسية للدراسة فى جامعة تيرامو باليونان، وتعد هذه المنحة متاحة فقط للطلاب الذين سينتقلون إلى الفرقة الثانية أو الثالثة خلال العام الدراسي القادم 2024/ 2025، وأن ⁠هذه المنحة غير متاحة للطلاب الذين سينتقلون إلى الفرقة الرابعة خلال العام الدراسي القادم 2024/2025.

ويتاح التقدم فى هذه المنحة لجميع أقسام كلية الإعلام جامعة القاهرة وبرامجها العربية والإنجليزية، وأن ⁠هذه المنحة متاحة لباحثي الماجستير والدكتوراه شرط أن يكونوا قد سجلوا موضوع الرسالة بالفعل في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

ويمكن التقديم على هذه الفرصة المميزة لقضاء فصلا دراسيا كاملا في جامعة Teramo في اليونان، وهذه المنحة معلنة من مكتب العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وممولة من برنامج إيراسموس التابع للاتحاد الأوروبي من خلال منح مبلغ مالي لتغطية معظم نفقات السفر والإقامة، ويشترط أن يجيد الطالب المرشح اللغة الإنجليزية بمستوى B2 على الأقل، فضلًا عن تجهيز جميع الأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية، كالآتي:

- شهادة إثبات مستوى اللغة الإنجليزية (Proof of English Proficiency - Minimum B2)، ويمكنك الحصول على شهادة إثبات مستوى اللغة الإنجليزية من مركز اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة القاهرة (ينطبق ذلك على جميع الطلاب والباحثين باستثناء طلاب البرنامج الإنجليزي).

- ⁠بالنسبة لطلاب البرنامج الإنجليزي فقط، يرجى مراجعة اللينك التالي للحصول على إثبات اللغة الإنجليزية:

https://www.facebook.com/share/BU7vfDitcqRU9zqs/?mibextid=WC7FNe

- بيان إثبات قيد الطالب Proof of Level of Registration+ بيان درجات Transcript of Records including GPA (تحصل عليه من إدارة الإرشاد وشؤون الطلاب).

- ⁠اتفاقية التعليم Learning Agreement (

- ⁠صورة آخر شهادة حصل عليها الطالب (بالنسبة لباحثي الماجستير والدكتوراه فقط).

- ⁠يجب على باحثي الماجستير والدكتوراه التواصل عبر الإيميل مع مشرف في الجامعة المضيفة وتقديم ما يثبت الموافقة المبدئية.

- ⁠يجب على باحثي الماجيستير والدكتوراه أن يكونوا مسجلين بالفعل في برنامج الماجستير أو الدكتوراه بكلية الإعلام بجامعة القاهرة عند التقدم للمنحة وطوال فترة حصولهم عليها.

- ⁠خطاب دوافع Motivation letter (هو خطاب من صفحة واحدة يدعم طلبك للترشح للمنحة، تذكر فيه إنجازاتك ومهاراتك ودوافعك التي تؤهلك للقبول).

- ⁠⁠باسبور/ بطاقة رقم قومي.

- ⁠سيرة ذاتية محدثة.

وسيلة التقديم: إرسال إيميل إلى:

Mobility@iro.cu.edu.eg

وتضع في خانة CC ايميل

Mcir@mcomm.cu.edu.eg