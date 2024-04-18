إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة المنيا، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة محمد حمدان عيد على 46 سنة سائق ومقيم أبو غرار أبو قرقاص، ومحمد أحمد عبد الحميد 34 سنة بدون عمل ومقيم قرية زور مركز أولاد صقر الشرقية، وإسلام طه محمد 32 سنة حارس عقار ومقيم البربة أبو قرقاص، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.