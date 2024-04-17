5معلومات عن مشروعين لتوليد الطاقة الكهربائية بالخلايا الشمسية بقطاع البترول

كتبت -مروة الغول

يُعد التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بشركات قطاع البترول أحد أهم المحاور التي يتم العمل عليها من اجل الاستفادة من الموارد البترولية في تعظيم مشروعات القيمة المضافة وتنفيذاً لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات وفيما يلى أهم المعلومات عن مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الخلايا الشمسية بقطاع البترول وتتضمن ..



1- اسناد أعمال تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية بإستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات في شركة أسيوط لتكرير البترول إلى تحالف شركتي إنبى وبتروجت ذراعا قطاع البترول في مجالات التصميمات الهندسية والمقاولات العامة والانشاءات.

2- من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية 550 مليون جنيه خلال 11 شهراً.

3-كما يعمل قطاع البترول حالياً على تنفيذ مشروع مماثل لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 6.5 ميجاوات بالشركة العامة للبترول بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه.

4- وسيتم تمويل هذين المشروعين من خلال منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "دعم إصلاح سياسات الطاقة " بدون تكلفة على قطاع البترول تماشياً مع خطة عمل الوزارة لترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى مشروعات محددة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع .

5-تتجسد أهمية المشروعين كوسيلة للمساهمة في اتاحة مصادر طاقة بديلة ومستدامة و الاسهام في تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية للكهرباء ومجابهة الزيادة في احتياجاتها و توجيه الكميات التي يتم توفيرها لتلبية جزء من الطلب المنزلي والصناعي المتزايد علي الكهرباء، هذا الي جانب توفير استهلاك كميات من الوقود البترولي المستخدم في توليد الطاقة.