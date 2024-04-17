يمكن تناولها يوميا.. تعزز المناعة وتحافظ على صحة الجسم

كتبت إيناس البنا

يعد الحفاظ على نظام غذائي مغذي أمرًا ضروريًا للصحة العامة والرفاهية، بينما يسعى العديد من الأشخاص لتناول طعام صحي، فإن معرفة الأطعمة التي يجب تحديد أولوياتها قد يكون أمرًا صعبًا في بعض الأحيان.



في هذه المقالة حسب موقع هيلث سايد، سوف نستكشف بعض الأطعمة الصحية التي يمكن للأفراد دمجها في وجباتهم الغذائية اليومية لتعزيز الصحة المثالية. من البروتينات الخالية من الدهون إلى التوت النابض بالحياة والدهون الصحية للقلب، توفر هذه الأطعمة الغنية بالمغذيات مجموعة واسعة من الفوائد الصحية، بدءًا من دعم نمو العضلات ووظيفة المخ إلى تقليل مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

أطعمة صحية تناولها كل يوم

البروتين الخالي من الدهون

يساعد تناول البروتين الخالي من الدهون في كل وجبة على توازن مستويات السكر في الدم والحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم، تشمل مصادر البروتين الخالية من الدهون الدواجن والأسماك والتوفو والبقوليات.

المكسرات

تشير الأبحاث إلى أن تناول المكسرات يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وغيرها من الحالات المزمنة، المكسرات هي أطعمة كثيفة المغذيات توفر المعادن الأساسية والدهون الصحية، اختر المكسرات العادية غير المملحة للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون، وخاصة البكر الممتاز، والأصناف غير المفلترة على مادة البوليفينول المفيدة التي تعمل كمضادات للأكسدة، قد يكون للاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، مما يجعله إضافة قيمة للوجبات اليومية.

الخضروات الصليبية

تحتوي الخضروات الصليبية مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط على مركبات مفيدة تسمى الجلوكوزينات، والتي قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات، كما أن هذه الخضروات غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.

التوت

التوت مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله إضافة ممتازة إلى الوجبات الغذائية اليومية. قد يساعد استهلاك التوت بانتظام في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

