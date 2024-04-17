اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 08:05 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح نادى العلوم ويشهد معرض ختام الأنشطة بدسوق

الأربعاء، 17 أبريل 2024 08:00 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح نادى العلوم ويشهد معرض ختام الأنشطة بدسوق جانب من افتتاح المعرض
كفر الشيخ- محمد سليمان

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افتتح الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نادى العلوم بمدرسة الشهيد محمد ناصر الرشيدي بإدارة دسوق التعليمية، بناء على توجيهات محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سامح داود، مدير عام الادارة، والدكتورة هناء نويجي، وكيل الإدارة، ومحمد السنهوري، موجه عام العلوم، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية.

وتفقد وكيل المديرية، معارض التربية الفنية والزراعية ومعرض العلوم الدائم بالمدرسة، وتم تكريم القائمين عليه، كما شهد معرض ختام الانشطة بمجمع الاشراف التابع لادارة دسوق التعليمية، والتي ضمت عروض رياضية، وفقرات غنائية، ومناهضة التنمر، واستعراض عن أكتوبر في عيون العرب، واستعراض الجمال معاملة، وعرض بلغة الإشارة.

 

أثناء حضور ختام الانشطة بدسوق
أثناء حضور ختام الانشطة بدسوق

 

افتتاح معرض العلوم بدسوق
افتتاح معرض العلوم بدسوق

 

تكريم بعض المتميزين
تكريم بعض المتميزين

 

تكريم طالبىة متميزة
تكريم طالبىة متميزة

 

جانب من محتويات نادي العلوم
جانب من محتويات نادي العلوم

 

وكيل المديرية مع بعض الطالبات المشاركات في العروض
وكيل المديرية مع بعض الطالبات المشاركات في العروض






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