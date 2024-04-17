وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح نادى العلوم ويشهد معرض ختام الأنشطة بدسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتح الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نادى العلوم بمدرسة الشهيد محمد ناصر الرشيدي بإدارة دسوق التعليمية، بناء على توجيهات محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور سامح داود، مدير عام الادارة، والدكتورة هناء نويجي، وكيل الإدارة، ومحمد السنهوري، موجه عام العلوم، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية.

وتفقد وكيل المديرية، معارض التربية الفنية والزراعية ومعرض العلوم الدائم بالمدرسة، وتم تكريم القائمين عليه، كما شهد معرض ختام الانشطة بمجمع الاشراف التابع لادارة دسوق التعليمية، والتي ضمت عروض رياضية، وفقرات غنائية، ومناهضة التنمر، واستعراض عن أكتوبر في عيون العرب، واستعراض الجمال معاملة، وعرض بلغة الإشارة.



أثناء حضور ختام الانشطة بدسوق



افتتاح معرض العلوم بدسوق



تكريم بعض المتميزين



تكريم طالبىة متميزة



جانب من محتويات نادي العلوم