اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:02 م
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استقبال 3470 مريضا وإجراء عدد من العمليات بمستشفيى الحامول والبرلس

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:37 م
استقبال 3470 مريضا وإجراء عدد من العمليات بمستشفيى الحامول والبرلس الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن استقبال 990 مريضاً بقسم الطوارئ بمستشفى برج البرلس، و10 حادث سير و6 حالات تسمم، وتم إجراء 3 عمليات كبرى، وتم إجراء عملية صغرى، وحجز 10 مرضى بأقسام الرعاية المركزة، ودخول الحضان 9 حالات وتم استقبال 19 حالة بالقسم الداخلى.

وأضاف شقوير، أن مستشفى الحامول المركزي، استقبل 2570 مريضاً بقسم الطوارئ، و40 حادث سير، و4 حالة تسمم، وتم إجراء عملية زائدة دودية، كما تم استقبال 3 حالات ولادة طبيعة، وحاله جراحه عظام، وحجز 10 مريض بأقسام الرعاية المركزة، وعدد 337 حالة أشعة عادية، وعدد 30 حالة أشعة تليفزيونية,

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المستشفيات أعدت خطة مسبقة للتعامل خلال تلك الفترة بعمل غرفة أزمات، لمواجهة أي حدث طارئ، وكذلك تشكيل فريق الانتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفيات في أي منطقة بالمحافظة، والمستشفيات دائما على كامل الاستعداد، لاستقبال جميع المرضى فى جميع التخصصات، لخدمة جميع أبناء المحافظة.

 

 







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