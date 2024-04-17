وكيل تعليم الشرقية يتابع انتظام سير العملية التعليمية

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد المهندس علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية مدرستي الشهيد محمد السيد صالح الابتدائية بإدارة ديرب نجم التعليمية ومدرسة فرسيس الابتدائية 2 بإدارة غرب الزقازيق التعليمية للاطمئنان علي سير وانتظام العملية التعليمية.



حيث تفقد فصول المدرسة واطمئن علي انتظام سير الدراسة بالمدرسة وناقش الطلاب فيما تمت دراسته من المناهج الدراسية ووجه تعليمات لإدارة المدارس واعضاء هيئة التدريس لحثهم علي مواصلة العمل وجعل المدرسة مصدر جذب لتلاميذ خلال الفترة القادمة ومتابعة غياب الطلاب وعمل مراجعة عامة علي جميع المواد الدراسية حسب خطة المناهج الدراسية والاستعداد لعقد اختبارات نهاية الفصل الدارسي الثاني حسب التعليمات الواردة من الوزارة والمديرية.

