لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى طهران حتى نهاية الشهر الجارى

وكالات

قررت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى طهران حتى نهاية الشهر بسبب المخاوف الأمنية المستمرة.

وكانت قد قالت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، الأحد الماضى، إنها ستعلق رحلاتها إلى عمّان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى الاثنين على الأقل في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وأضافت في بيان، أنها ستعمل أيضاً على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق في المستقبل المنظور.

وسبق أن أعلنت لوفتهانزا التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية، الجمعة، أنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 أبريل، ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة.