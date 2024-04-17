ضبط 13 طن فحم داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، مشددة على مكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس من اجل ردع المخالفين.

وفى هذا السياق واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة وشنت حملات مكبرة على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع المدعمة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.



وأسفرت تلك الحملات التموينية عن ضبط طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية و 3 طن فحم نباتى و10 طن فحم خام مُعد للتجهيز داخل مصنع بدون ترخيص، كما تم ضبط 30 اسطوانة غاز قبل البيع بالسوق السوداء و محطة وقود لتوقفها عن العمل بدون إذن، كما أسفرت الحملات الرقابية أيضا عن ضبط 200 عبوة مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية بالإضافة لضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.