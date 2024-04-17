ضبط المتهمين بسرقة سائق توك توك وإصابته بشبرا الخيمة والنيابة تأمر بحبسهما

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخصين قاموا باستيقاف سائق توك توك وسرقته بدائرة شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للعقيد محمد ابو مندور رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، بقيام شخصين باستيقاف سائق مركبة "توك توك" حال سيره بمنطقة شبرا الخيمة بدعوى توصيلهما وأثناء سيرهم قاما بإشهار سلاح أبيض فى وجهه والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته وقاما بالاستيلاء على مركبة "التوك توك" قيادته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مركبة التوك توك المبلغ بسرقتها وسلاح أبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.