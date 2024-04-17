محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث مرورى لـ6 من العاملين بمديرية الصحة

القليوبية إبراهيم سالم

إطمأن، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على مصابي حادث سيارة نقل تابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بالقليوبية، بسيارة ملاكي خاصة من ناحية عزبة الوحايشة بطريق شبين القناطر، نتج عن الحادث إصابة 6 أفراد من الإدارة بمديرية الصحة.

وعلى الفور توجه المحافظ، يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، لمستشفى قها، ومستشفى جامعة بنها، للاطمئنان على المصابين ومنهم طبيبة أصيبت بتجمع دموي خفيف في الحوض وتم وضعها بمستشفى قها تحت الملاحظة وطبيب أصيب بكسر خفيف في أحد فقرات الرقبة وغير مسبب لأي مضاعفات وتم وضعه تحت الملاحظة بمستشفى قها.

كما توجه المحافظ، لمستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على أحد العاملين من مديرية الصحة والذي تم تحويله من مستشفى قها إلى مستشفى الجامعة نتيجة إصابته بكسر مضاعف في الذراع اليمنى أثر على الدورة الدموية، وتم تحويله لمستشفى الجامعة لسرعة تنفيذ ما يتطلبه المريض من جراحة للاوعية الدموية.

ومن جانبه كلف محافظ القليوبية مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير الرعاية الصحية للمصابين والتنسيق بين مستشفى قها ومستشفى بنها الجامعي لمتابعة حالتهم الصحية على مدار الساعة من خلال الأطقم الطبية لحين تمام شفائهم وعودتهم جميعا إلى منازلهم.

وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره لأطقم الإسعاف والأطباء والتمريض الذين بذلوا كافة الجهود من أجل توفير الرعاية الصحية لهم.