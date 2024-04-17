اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 05:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان

الأربعاء، 17 أبريل 2024 05:09 م
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب اليابان زلزال - أرشيفية
وكالات

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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة غرب اليابان، وفق ما أوردت "هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية".

وأحيا المواطنون في جنوب غرب اليابان، ذكرى ضحايا الزلزال الضخم الذي وقع عام 2016 وأسفر عن مصرع المئات.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الكارثة دمرت مناطق واسعة في محافظة "كوماموتو" وكباري وسكك حديدية بالإضافة إلى مصرع 276 شخصا.

ووقعت توابع للزلزال بعد يومين، وبلغت قوة أكبرها 7 درجات على مقياس الزلازل. واستمرت أعمال الترميم وإعادة البناء في المرافق والمناطق التاريخية لسنوات عديدة وانتهى آخرها العام الماضي.







زلزال

اليابان

زلزال فى اليابان

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية




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