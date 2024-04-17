بالأرقام.. ارتفاع صادرات مصر السلعية والصناعية بالربع الأول من 2024

كتب إسلام سعيد

على الرغم من التحديات العالمية القائمة والتي على رأسها استمرار ارتفاع موجات التضخم، إلا أن الصادرات السلعية المصرية حققت خلال الربع الأول من العام أداء جيدا مقاربنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



- الصادرات تسجل 9 مليار و612 مليون دولار بارتفاع 5.3%

- تركيا أكبر المستوردين بقيمة 874 مليون دولار.

- المملكة العربية السعودية ثاني أكبر دولة مستوردة من مصر بقيمة 792 مليون دولار

- الإمارات العربية تستقبل منتجات مصرية بقية 586 مليون دولار.

- مواد البناء أكبر قطاع تصديري بقيمة مليار و958 مليون دولار.

- صادرات الصناعات الغذائية تسجل مليار و546 مليون دولار بالربع الأول

- صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة مليار و445 مليون دولار.

- الحاصلات الزراعية صادرات مليار و444 مليون دولار

- صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار.

- صادرات الملابس الجاهزة 673 مليون دولار.