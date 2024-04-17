انضمام 20 دولة إلى تحالف تقوده التشيك لتوفير الذخائر لأوكرانيا

براغ (أ ش أ)

تعهدت 20 دولة، فى إطار مبادرة أطلقتها دولة التشيك، بشراء نصف مليون قذيفة مدفعية من خارج أوروبا لتقديمها لأوكرانيا.

وذكرت قناة الحرة الإخبارية اليوم الأربعاء، أن هذه التعهدات تأتى فى إطار حملة التبرعات الدولية التي أطلقتها جمهورية التشيك بهدف شراء كميات كبيرة من الذخيرة لتقديمها للجيش الأوكرانى، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل حول الدول التى انضمت إلى هذا التحالف التشيكى.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية منذ أشهر نقصًا حادًا في الذخائر أثناء محاولتها صد القوات الروسية.

وكان رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، قد أكد في وقت سابق أن ما من سبب يمنع الدول المانحة من تقديم مليون قذيفة إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة".

يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تعهدت تزويد كييف بحوالي مليون قذيفة قبل نهاية مارس الماضي، لكنها لم تتمكن من الوفاء بوعدها، بسبب عدم قدرة المصانع الأوروبية على إنتاج هذه الكمية خلال هذه الفترة الزمنية.