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انخفاض بحرارة الجو غدا يصل 6 درجات ونشاط رياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30

الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:38 م
انخفاض بحرارة الجو غدا يصل 6 درجات ونشاط رياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30 حالة الطقس - أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا دافئ على السواحل الشمالية ، مائل للبردة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومتوقع غدا نشاط رياح على عدة مناطق.


وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 22.

 

 







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