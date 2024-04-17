الهيئة العامة لميناء الإسكندية تطرح مزايدة علنية عامة لبيع 6 وحدات بحرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، عن طرح مزايدة علنية عامة لبيع 6 وحدات بحرية على حالتهم وهو عدد 4 قاطرات بدر - زمزم - رمضان - سيناء) ، عدد (2) جبارة ( جبارة 7.6) ) ، بالاضافة إلى عدد (2) لوط قطع الغيار الخاصة بالقاطرات الياباني والجبارات.

وتعقد جلسة المزايدة يوم الثلاثاء 2024/5/7 ، تأمين دخول المزاد بمبلغ 914.500 جم تسعمائة واربعة عشر الفا وخمسمائة جنيه)، وانعقاد (جلسة المزايدة) بمركز خدمة العملاء (المبنى اللوجيستي سابقاً) بجوار باب (4) جمارك / (11) سابقاً - الساعة الثانية عشر ظهراً - ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات من مركز خدمة العملاء بالدور الأرضي ( المبني اللوجيستي سابقاً) بموجب طلب بمبلغ 2000 جم (الفان) جنيه) بالإضافة إلى ( 14 % ضريبة القيمة المضافة) ، صندوق (تكريم الشهداء - دعم المعاقين نسبة التأمين التهالي بواقع 30% من القيمة الكلية الراسي بها المزايدة لكل لوط ، وكافة مستندات الطرح منشورة ببوابة التعاقدات العامة للإطلاع دون مقابل.