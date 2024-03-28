انتظام حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لـ ميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 27 سفينة فى 24 ساعة إلى أرصفة ميناءى الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 50 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل كما تم تداول 1970 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيله فقد تم تداول 175 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.