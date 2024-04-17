الغرف التجارية: انخفاض أسعار فول التدميس من 15 إلى 25% للمستهلكين

كتب - إسلام سعيد

كشف تقرير حركة السلع الصادر من اتحاد الغرف التجارية، هبوط أسعار الفول "تدميس" بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25% حسب الشركات المنتجة ليتراجع سعر كيلو الفول من مستويات سعرية وصلت أكثر من 90 جنيها لبعض الماركات إلي 78 جنيها ولدي بعض الشركات تراجع من 57 إلي 50 جنيها ويختلف سعر فول التدميس بحسب اسم الشركة المستوردة والمنتجة.

وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن قيمة واردات مصر من الفول العريض والصغير لغير الاستخدام الزراعي "البذر" تراجعت 9.1% لتسجل 266.392 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023 مقابل 290.88 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

وأوضح تقرير سابق لجهاز الإحصاء، أن فاتورة استيراد مصر من الفول خلال أكتوبر 2023 قفزت إلى 69.146 مليون دولار في مقابل 17.344 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2022، بنسبة ارتفاع 299.3%.

يشار إلى أن بيانات الغرف التجارية تكشف أن متوسط الاستهلاك السنوي المصري من الفول يتراوح بين 500 إلى 700 ألف طن، ويتم تدبير جزء كبير من هذا الاستهلاك عبر الاستيراد والجزء الآخر من الإنتاج المصري.