أسعار الخبز السياحى والفينو المقترحة من شعبة المخابز

كتب مدحت وهبة

ينشر "اليوم السابع تفاصيل مذكرة الشعبة العامة للمخابز والتي تم تقديمها للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو.

وتضمنت المذكرة بأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جرام بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جرام بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرشا للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما .

وأكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز في تصريحات لـ" اليوم السابع " انه تم الانتهاء من إعداد المذكرة الخاصة بشأن تكلفة انتاج الخبز السياحى والفينو وأيضا الأسعار المقرر طرحها للمستهلك بعد انخفاض سعر طن الدقيق الى 16 الف جنيها بعدما كان يتعدى 21 ألفا و23 ألف جنيه للطن، مما يتطلب انخفاض سعر الخبز السياحى والفينو لصالح المستهلك، لافتا الى انه تقديم المذكرة للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن الأسعار المقترحة.

وأضاف عبد الله غراب إن الأسعار المقترحة للخبز السياحي والفينو تراعى التكلفة العادلة للإنتاج وأيضا هامش ربح لأصحاب المخابز السياحية وأيضا مصلحة المواطن في حصوله على خبز سياحي وفينو بسعر عادل دون مغالاة.