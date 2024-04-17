اليوم السابع
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الصحة تكشف معلومات هامة عن أعراض الإصابة بالهيموفيليا

الأربعاء، 17 أبريل 2024 04:30 م
الصحة تكشف معلومات هامة عن أعراض الإصابة بالهيموفيليا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض الهيموفيليا عبارة عن حدوث نزف في أي جزء من أجزاء الجسم سواء الظاهرة أو الباطنة تلقائيا أو بعد الإصابة الطفيفة أو بعد إجراء جراحي مثل الختان أو خلع الأسنان.

وتابعت وزارة الصحة تتمثل أعراض مرض الهموفيليا في النقاط التالية :-

- نزيف مفصلي نتيجة نزف داخل المفصل يؤدي الي آلام وتورم واحمرار بالمفصل وخلل في وظيفة المفصل.

- نزيف تحت الجلد ( كدمات أو تجمعات دموية)

- نزيف من الأغشية المخاطية مثل نزيف من الأنف أو اللثة

- نزيف داخلي مثل المخ أو الجهاز الهضمي أو البولي

- نزيف يصعب وقفه (بعد خلع الأسنان أو إجراء جراحي)
- تجمع دموي بعد الحقن العضلي مثل حقن التطعيمات

 







الصحة

الهموفيليا

مرض الهموفليا



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