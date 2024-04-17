أعراض فقر الدم وأسبابه.. علاجات منزلية لزيادة مستويات نسب الحديد بالجسم

كتبت إيناس البنا

ينشأ فقر الدم، وهو أحد المخاوف الصحية السائدة على مستوى العالم، من انخفاض مستويات الهيموجلوبين، مما يؤدي غالبًا إلى أعراض منهكة مثل التعب وتساقط الشعر وضيق التنفس وضعف الشهية.

الهيموجلوبين وفقا لموقع هيلث لاين، هو حديد مهم مرتبط بالبروتين في خلايا الدم الحمراء، يلعب دورًا محوريًا في نقل الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، عندما تنخفض مستويات الهيموجلوبين، تتضاءل قدرة الجسم على توصيل الأكسجين، مما يؤدي إلى تأثيرات ضارة مختلفة.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو النوع الأكثر شيوعا من الهيموجلوبين بشكل كاف، وهذا القصور يعيق تخليق الهيموجلوبين، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة وتكثيف الأعراض مثل التعب، في معالجة فقر الدم، يعد العلاج الطبيعي أمرًا بالغ الأهمية، حيث يقدم علاجات شاملة لتعزيز مستويات الحديد وتنشيط الصحة العامة.

البنجر:

يشتهر الشمندر بعناصره الغذائية الحيوية، بما في ذلك النحاس والحديد والمغنيسيوم والفوسفور وفيتامينات ب2، ب1، ب12، ب6، وج، وهذه العناصر الغذائية ضرورية لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء وتعزيز مستويات الهيموجلوبين في الجسم، للاستفادة من فوائد البنجر، قم بمزج كوب واحد تقريبًا من الشمندر المفروم حتى يصبح ناعمًا لتحسين محتوى فيتامين C، الذي يساعد في امتصاص الحديد.

السبانخ:

السبانخ علاج قوي لمعالجة فقر الدم، الناجم بشكل رئيسي عن نقص حمض الفوليك في الدم. يمكن أن يؤدي عدم كفاية إنتاج الهيموجلوبين إلى فقر الدم، ولكن دمج السبانخ في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف هذه الحالة، فهو غني بفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والمواد المغذية الأساسية الأخرى، ويقدم السبانخ حلاً طبيعيًا لتعزيز مستويات الهيموجلوبين ومكافحة فقر الدم.

أوراق المورينجا:

من المثير للدهشة أن حصة واحدة من أوراق المورينجا توفر 28 مجم من الحديد أكثر من السبانخ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتعزيز مستويات الهيموجلوبين وزيادة عدد خلايا الدم الحمراء.

بذور السمسم :

علاج قوي لفقر الدم، يساعد تناول بذور السمسم على امتصاص الحديد، مما يعزز فعاليته كعلاج طبيعي.

