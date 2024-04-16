7 مصابين حتى الآن وخسائر بالملايين بحريق أسوان والمحافظ يصل للمتابعة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نشب حريق هائل، ظهر اليوم، الثلاثاء، داخل مول تجارى فى قلب مدينة أسوان، وتم الدفع بعشرات السيارات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، لمحاولة إخماده.

وأسفر غن إصابة 7 حتى الآن، وخسائر بالملايين وفق المعلومات الأولية، كما وصل محافظ أسوان أشرف عطية، لمتابعة الحادث، واستمرار إخماد الحريق.

وقد تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا بنشوب حريق هائل فى مول تجارى فى مدينة أسوان "مول فيلة"، بالتهام النيران لمحتويات محلات المول، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح، وجارى تحديد الخسائر المادية التى قدرت بالملايين.



آثار-الحريق



آثار-حريق-أسوان



تجمع-الأهالي-حول-المول



جانب-من-الحريق



جانب-من-حريق-المول



زاوية-آخرى-من-الحرق



سيارات-الإسعاف-في-محيط-الحريق



سيارات-المطافى



وصول-سيارات-الإسعاف