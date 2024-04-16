اليوم السابع
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حريق فى مول تجارى بأسوان والحماية المدنية تحاول إخماد النيران.. فيديو وصور

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 04:11 م
حريق فى مول تجارى بأسوان والحماية المدنية تحاول إخماد النيران.. فيديو وصور جانب من الحريق
أسوان - عبد الله صلاح

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نشب حريق هائل، قبل قليل، فى مول تجارى فى قلب مدينة أسوان، وتم بعشرات السيارات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، لمحاولة إخماده.

وقد تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا بنشوب حريق هائل فى مول تجارى فى مدينة أسوان "مول فيلة"، بالتهام النيران لمحتويات محلات المول، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح، وجارى تحديد الخسائر المادية التى قدرت بالملايين.

 

تجمع-الأهالي-حول-المول
تجمع-الأهالي-حول-المول

 

جانب-من-الحريق
جانب-من-الحريق

 

جانب-من-حريق-المول
جانب-من-حريق-المول

 

وصول-سيارات-الإسعاف
وصول-سيارات-الإسعاف

 

وصول-سيارات-المطافي
وصول-سيارات-المطافي






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