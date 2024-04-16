حريق فى مول تجارى بأسوان والحماية المدنية تحاول إخماد النيران.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح

نشب حريق هائل، قبل قليل، فى مول تجارى فى قلب مدينة أسوان، وتم بعشرات السيارات من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، لمحاولة إخماده.

وقد تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا بنشوب حريق هائل فى مول تجارى فى مدينة أسوان "مول فيلة"، بالتهام النيران لمحتويات محلات المول، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، ولم يسفر الحريق عن خسائر فى الأرواح، وجارى تحديد الخسائر المادية التى قدرت بالملايين.



تجمع-الأهالي-حول-المول



جانب-من-الحريق



جانب-من-حريق-المول



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