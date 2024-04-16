وزارة الصحة تحذر من التدخين: يزيد خطر الإصابة بحالات خطيرة فى العين

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يزيد من خطر الإصابة بحالات خطيرة في العين، مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين الذي يسبب فقدان البصر الدائم إذا لم يتم علاجه

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يوجد خط ساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين برقم 16328 للرد على استفسارات الراغبين في الاقلاع عن التدخين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب التوقف عن التدخين بأنواعه للحفاظ على سلامة الجهاز المناعى، وتابعت وزارة الصحة إن المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته، ونصحت وزارة الصحة المدخنين بالإقلاع عن التدخين منعا للمضاعفات الصحية، وحرصا على البيئة من التلوث.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لا يساعد على الهضم، وحذرت المواطنين من التدخين كونه له أضرار خطرة، وتابعت: "إذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى عملية الهضم عليه الابتعاد تماما عن التدخين واستشارة الطبيب المختص".

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن تدخين التبغ يقتل 8 ملايين شخص كل عام، بالإضافة إلى أنه عامل رئيسى للإصابة بأمراض القلب والرئة.