ورش تدريبية لتصنيع الكليم اليدوى تحت شعار "علمني حرفة" بفوه

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، دورة تدريبية لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى تحت شعار "علمني حرفة" بمشاركة 25 مستفيدًا، بمركز شباب فوة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، على دور هذه الورش في الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مهارات الشباب، لافتًا أن الورش تهدف إلى تدريب الشباب على حرفة تصنيع الكليم اليدوي، والتي تعد من الحرف التراثية المشهورة في كفرالشيخ، وذلك لدعم الشباب وتمكينهم من مهارات جديدة تساعدهم على إيجاد فرص عمل وتشجيعهم على الإنتاج وريادة الأعمال.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن هدف الورشة التدريبية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق وعرض منتجاتهم بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة.



تدريب الشباب على مهنة السجاد والكليم بفوه