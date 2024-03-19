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التحالف الوطنى بكفر الشيخ ينظم المسابقة الكبرى فى حفظ القرآن الكريم

الثلاثاء، 19 مارس 2024 11:12 م
التحالف الوطنى بكفر الشيخ ينظم المسابقة الكبرى فى حفظ القرآن الكريم مسابقبة للقرآن الكريم للتحالف الوطني
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بكفرالشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ المسابقة الكبرى في حفظ القرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بنادي كفر الشيخ الرياضي، وبمركز التنمية الشبابية بدسوق، وبنادي مطوبس الرياضي، وبمركز شباب مدينة الرياض، وبمركز شباب مدينة بيلا، وبمركز شباب مدينة بلطيم، وذلك بالتعاون منطقة كفرالشيخ الأزهرية، ومديرية الأوقاف بكفرالشيخ، وقصر ثقافة كفر الشيخ.

وبدأ اليوم الثلاثاء، فعاليات الاختبارات الخاصة بالمسابقة، وسيتم اختيار (3) فائزين من كل مركز شباب ونادي رياضي، وسيتم إعلان أسماء الفائزين اليوم غدا، ويقام حفل الختام للمسابقة يوم السبت 23 مارس، الموافق 13 رمضان، بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة كفر الشيخ.

وسيحصلون الفائزين في المسابقة على  جوائز مالية وشهادات تقدير على أن تكون الجائزة للفائزين، 30 ألف جنيه للمستوى الأول ، 20 ألف جنيه للمستوى الثاني، وعشرة آلاف جنيه للمستوى الثالث.

وتقام تلك الفعاليات برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وبإشراف الدكتور أسامة الأتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفرالشيخ،ومصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب.

 

الأطفال من حفظة القرآن الكريم
الأطفال من حفظة القرآن الكريم

 

مسابقبة للقرآن الكريم للتحالف الوطني
مسابقبة للقرآن الكريم للتحالف الوطني
 
مسابقة القرأن الكريم بمركز شباب الرياض
مسابقة القرأن الكريم بمركز شباب الرياض

 







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