محافظ كفر الشيخ يوجه بتحسين المرافق بمصيف بلطيم ويعلن إزالة 8 حالات تعد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على استمرار جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم في رفع كفاءة الشوارع الداخلية تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والتي تضمنت أعمال فرد طبقة أساس ودمكها وذلك لسهولة حركة الرواد والسيارات بالشوارع الداخلية ومناطق مدينة مصيف بلطيم، فضلاً عن رفع كفاءة الإنارة العامة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة بمصيف بلطيم ورفع كفاءة الأرصفة في المدينة لتسهيل حركة المركبات والمشاة، ورفع مستوى النظافة بكورنيش مصيف بلطيم

وجه محافظ كفرالشيخ بالتنسيق المستمر مع خدمات الشرطة والأمن للتأكد من أمان المصطافين والعمل على راحتهم، مع تعزيز الخدمات الصحية والطبية والاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة، مع توفير لوحات إرشادية ومعلومات عن المصيف والخدمات المتاحة والأرقام المحددة للتواصل مع المصطافين وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مدار 24 ساعة.

في سياق متصل، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، في الحملة الموسعة التي شنتها لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، بمشاركة قوات الأمن، وأسفرت عن إزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية، بنطاق قرية المنشأة الكبري بمساحة 4 قراريط و12 سهما.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين قوات الأمن وكافة الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بإستمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة جميع التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع معاودة التعدى، حفاظاً على حق الأجيال القادمة، مؤكداً أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.



تحسين الخدمات والمرافق العامة بمصيف بلطيم



تمهيد الطرق بمصيف بلطيم