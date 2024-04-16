صومعة وشونة بالقليوبية بسعة تخزينية 215740 طنا تستقبل محصول القمح.. تفاصيل

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع"، أسماء مواقع توريد القمح بمحافظة القليوبية، والتي بلغ عددها 12 موقعا، كم تضمن كل موقع سعة تخزينية للقمح، وذلك استعدادا لبدء موسم توريد المحصول الذهبي من حقول ومزارع المحافظة لتلك الصوامع والشون، حيث بلغت السعة التخزينية بالكامل لتلك المواقع 215740.8 طنا، والتي جاءت على النحو التالي:

أولا: مواقع تابعة لشركة مطاحن شمال القاهرة

- صوامع مسطرد وتبلغ السعة التخزينية لها 20 ألف طن.

- صومعة الهدي وتبلغ السعة التخزينية لها 6 ألاف طن.

- بنكري الهدي 2 ، 3 وتبلغ السعة التخزينية لهما 26517 طنا.

- مركز تجميع الهدي وتبلغ السعة التخزينية له 5 ألاف طن.

ثانيا: مواقع تابع لوسط وغرب الدلتا:

- مركز تجميع مطحن بنها وتبلغ السعة التخزينية له 7384 طن.

ثالثا: مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع والتخزين:

- صومعة عرب العليقات وتبلغ السعة التخزينية لها 70 ألف طن.

رابعا: مواقع تابعة لنك التنمية والائتمان الزراعي:

- صوامع بنها وتبلغ السعة التخزينية لها 50 ألف طن.

- صومعة شبرا وتبلغ السعة التخزينية لها 25 ألف طن.

- هنجر شبلنجة وتبلغ السعة التخزينية له 960 طن.

- هنجر شبين وتبلغ السعة التخزينية له 960 طن.

- هنجر كفر شكر وتبلغ السعة التخزينية له 1920 طن.

- شونة كفر سعد بحيري 2000 طن.