الأقصر تنهي استعدادها لموسم توريد القمح بعد زيادة سعر التوريد فى 12 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء موسم حصاد المزارعين وتوريد كميات القمح المحلي في الموسم الجديد، وذلك قبل بدء حصاد المزارعين وتوريد كميات القمح فى الموسم الجديد لعام 2024، وذلك بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، والذي أكد على ضرورة متابعة تجهيزات واستعدادات المواقع التخزينية للمحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم توريد القمح المحلي.



ويرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء تفاصيل التجهيزات لموسم القمح فى الأقصر:-



1. تجري التجهيزات لبدء العمل في توريد القمح في شون وصوامع المحافظة

2. سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف

3. تبلغ السعة الكاملة لشون وصوامع الأقصر حوالي 34 ألف طن

4. يتم العمل فى تبخير هذه المواقع التخزينية وإنشاء لجان الاستلام وفرز الأقماح

5. تم رفع درجة الإستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية بإسنا وأرمنت

6. المحافظ أكد على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين قبل بدء موسم التوريد

7. تبلغ مساحة القمح المزروعة بالأقصر 20 ألف و500 فدان

8. تتوزع المواقع التخزينية لتشمل بنكر إسنا بطاقة تخزينية قدرها 23 ألف طن قمح

9. تبلغ الطاقة التخزينية لشونة إسنا بطاقة 5000 طن قمح

10. تبلغ الطاقة التخزينية لصومعة أرمنت بطاقة 1000 طن قمح

11. تبلغ الطاقة التخزينية لشونة أرمنت بطاقة 5000 طن

12. تبلغ إجمالي القدرة التخزينية فى مختلف أرجاء الأقصر 34 ألف طن قمح